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11.07.2023  22:01   Дмитро Колонєй

Готуємо мексиканський фруктовий салат Полунична сальса

Оригінальна, цікава та яскрава страва.

Як пише РЕДПОСТ, сальса - це традиційний мексиканський соус, основою якого є овочі та фрукти з додаванням найчастіше цибулі, коріандру та гострого перцю чилі.
 

Салат Полунична сальса

 

Продукти:

 

  • Полуниця 10 шт.
  • Цибуля-шалот (невелика цибулинка) 0.5 шт.
  • Базилік 4 лист.
  • М'ята (2 листочки) 2 шт.
  • Зелень кінзи (за бажанням) до смаку
  • Сіль (одна щіпка) до смаку
  • Цукор (на смак можна взяти мед або фруктовий сироп) 0.25 чайн.л.
  • Лимони 0,5 шт.
  • Оливкова олія 2 стол.
  • Запашний перець за смаком
  • мелений коріандр за смаком
  • Перець чилі до смаку

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Полуницю очистити від хвостиків
  2. Помити полуницю у холодній воді.
  3. Вийняти ягоди на паперову серветку
  4. Обсушити полуницю, щоб позбутися надлишків вологи.
  5. Помити ароматні трави. Спочатку для полуничної сальси рекомендовано використовувати кілька листочків м'яти, або свіжу кінзу, або базилік. Також можна поєднувати всі трави разом за смаком.
  6. Викласти зелень на серветку та обсушити
  7. Нарізати полуницю шматочками. Розмір залежить від того, який розмір ягоди. Якщо дрібна, розрізати її навпіл. Середню ягідку – на чотири частини, а більші плоди подрібнити кубиками.
  8. Надішліть шматочки в салатницю.
  9. Червону цибулю нарізати максимально дрібно. Можна використовувати цибулю шалот або білу салатну цибулю.
  10. Нарізати зелень якомога дрібніше
  11. Надіслати зелень до полуниці.
  12. Додати в салатницю щіпку меленого коріандру (можна взяти зерна і подрібнити їх за допомогою маточки та ступки, так вийти ще ароматніше). Додати перець чилі до смаку (свіжий чи сухий).
  13. Трохи посолити.
  14. Додати цукру. Його кількість залежить від того, наскільки солодка ягода. Краще використовувати коричневий, але й звичайний підійде також.
  15. Збризкати сальсу соком лимона або лайма
  16. Додати оливкову олію.
  17. Добре перемішати полуничний салат,
  18. Спробувати на смак
  19. Додати компонент, що бракує.
  20. Відправити сальсу в холодильник охолоне і настоятися деякий час.
  21. Перед подачею ще раз перемішати.
  22. За бажанням посипати меленим запашним перцем
  23. Полити бальзамічним соусом. Полунична сальса готова!
Смачного!
 
Тэги:  рецепт, салат, фрукти, сальса, полуниця, перець, цукор, сіль
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