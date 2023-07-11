11.07.2023 22:01 Дмитро Колонєй
Готуємо мексиканський фруктовий салат Полунична сальса
Оригінальна, цікава та яскрава страва.
Як пише РЕДПОСТ, сальса - це традиційний мексиканський соус, основою якого є овочі та фрукти з додаванням найчастіше цибулі, коріандру та гострого перцю чилі.
Салат Полунична сальса
Продукти:
-
Полуниця 10 шт.
-
Цибуля-шалот (невелика цибулинка) 0.5 шт.
-
Базилік 4 лист.
-
М'ята (2 листочки) 2 шт.
-
Зелень кінзи (за бажанням) до смаку
-
Сіль (одна щіпка) до смаку
-
Цукор (на смак можна взяти мед або фруктовий сироп) 0.25 чайн.л.
-
Лимони 0,5 шт.
-
Оливкова олія 2 стол.
-
Запашний перець за смаком
-
мелений коріандр за смаком
-
Перець чилі до смаку
Покроковий рецепт приготування
-
Полуницю очистити від хвостиків
-
Помити полуницю у холодній воді.
-
Вийняти ягоди на паперову серветку
-
Обсушити полуницю, щоб позбутися надлишків вологи.
-
Помити ароматні трави. Спочатку для полуничної сальси рекомендовано використовувати кілька листочків м'яти, або свіжу кінзу, або базилік. Також можна поєднувати всі трави разом за смаком.
-
Викласти зелень на серветку та обсушити
-
Нарізати полуницю шматочками. Розмір залежить від того, який розмір ягоди. Якщо дрібна, розрізати її навпіл. Середню ягідку – на чотири частини, а більші плоди подрібнити кубиками.
-
Надішліть шматочки в салатницю.
-
Червону цибулю нарізати максимально дрібно. Можна використовувати цибулю шалот або білу салатну цибулю.
-
Нарізати зелень якомога дрібніше
-
Надіслати зелень до полуниці.
-
Додати в салатницю щіпку меленого коріандру (можна взяти зерна і подрібнити їх за допомогою маточки та ступки, так вийти ще ароматніше). Додати перець чилі до смаку (свіжий чи сухий).
-
Трохи посолити.
-
Додати цукру. Його кількість залежить від того, наскільки солодка ягода. Краще використовувати коричневий, але й звичайний підійде також.
-
Збризкати сальсу соком лимона або лайма
-
Додати оливкову олію.
-
Добре перемішати полуничний салат,
-
Спробувати на смак
-
Додати компонент, що бракує.
-
Відправити сальсу в холодильник охолоне і настоятися деякий час.
-
Перед подачею ще раз перемішати.
-
За бажанням посипати меленим запашним перцем
-
Полити бальзамічним соусом. Полунична сальса готова!
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0