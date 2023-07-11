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11.07.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Маленька піаністка з Харкова перемогла на трьох престижних конкурсах

Успішно виступила на всеукраїнському та двох міжнародніх конкурсах Нора Костенко з Харкова.

Перемогла на трьох престижних конкурсах маленька піаністка з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Нора Костенко, учениця Дитячої школи мистецтв №4 ім. М. Д. Леонтовича  перемогла на трьох престижних музичних конкурсах:
 
  • отримала диплом лауреата ІІ премії Відкритого всеукраїнського конкурсу молодих музикантів ім. Іллі Слатіна (м. Харків),
  • посіла І місце на Х Міжнародному інструментальному конкурсі Євгена Станковича (м. Київ), перемогла у категорії «B» й отримала спеціальний приз «Pierre Lanoë» на Міжнародному конкурсі «Junior Samson François International Piano Comp.

Перемогла на трьох престижних конкурсах маленька піаністка з Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські школярки успішно виступили на всеукраїнських фестивалі та конкурсі.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, конкурс, харків, костенко
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