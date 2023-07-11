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11.07.2023  20:41   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновили сотні ліфтів

Про це поінформували у КСП «Харківміськліфт»,

Відновили сотні ліфтів комунальники Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», спеціалісти підприємства  відремонтували та відновили роботу 331 ліфта. 
 
 
Станом на вечір 10 липня у житлових будинках комунальної форми власності працювало 6633 ліфтів, а 27 підйомників  зупинені на ремонт. 
 
Триває й підготовка електромереж до роботи в осінньо-зимовий період. Так, з 1 травня по 7 липня увесь комплекс робіт провели у 4297 будинках.
                                                                                             
Також у 2023 році фахівці полагодили освітлення в підвальних приміщеннях у 823 житлових будинках, що можуть слугувати тимчасовими укриттями.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, щр харківські тепловики перекладають магістраль, яка обслуговує сотні будинків.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, ліфти, харків, комунальники
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