11.07.2023 20:41 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновили сотні ліфтів

Про це поінформували у КСП «Харківміськліфт»,

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КСП «Харківміськліфт», спеціалісти підприємства відремонтували та відновили роботу 331 ліфта.

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Станом на вечір 10 липня у житлових будинках комунальної форми власності працювало 6633 ліфтів, а 27 підйомників зупинені на ремонт.

Триває й підготовка електромереж до роботи в осінньо-зимовий період. Так, з 1 травня по 7 липня увесь комплекс робіт провели у 4297 будинках.

Також у 2023 році фахівці полагодили освітлення в підвальних приміщеннях у 823 житлових будинках, що можуть слугувати тимчасовими укриттями.