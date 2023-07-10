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10.07.2023  20:49   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики перекладають магістраль, яка обслуговує сотні будинків

Про маштабність робіт розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Забезпечує теплом сотні будинків магістраль, яку перекладають харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківські теплові мережі», у місті тривають маштабні відновлювальні роботи - спеціалісти підприємства перекладають 1,8 км тепломагістралі діаметром 900-1000 мм на бул. Юр’єва.
 
За словами технічного директора КП «ХТМ» Євгена Кауркіна, ця магістраль обслуговує 253 житлові будинки, по вісім дитсадків та шкіл, сім лікарень. Роботи з реконструкції мережі почалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді встигли перекласти лише першу частину магістралі під пр. Петра Григоренка та вздовж вул. Харківських Дивізій.
 
Забезпечує теплом сотні будинків магістраль, яку перекладають харківські комунальники
 
Наразі комунальники відключили ділянку довжиною більш ніж 1,5 км та почали другий етап робіт. На сьогоднішній день вони демонтують стару трубу, яка пропрацювала понад 40 років і під час минулого опалювального сезону дала п'ять дефектів. На час проведення реконструкції мешканцям відключили гаряче водопостачання, але після ремонту якість послуг суттєво покращиться. Бригади ХТМ працюють без вихідних і планують завершити роботи у вересні.
 
Забезпечує теплом сотні будинків магістраль, яку перекладають харківські комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» у рамках підготовки до зимового сезону завершили відновлювальні роботи у понад трьох тисячах будинків комунальної форми власності.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків
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