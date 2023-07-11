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11.07.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 11 липня

У Харкові хмарна погода трималася до самого вечора. Вранці та вдень опадів не спостерігалося, а ввечері розпочався дощ із грозою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +15°...+18°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-західний, 3.7 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
 
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +21°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 3.5 м/с. Вологість повітря 33%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
 
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +21°...+17°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 4.7 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

  • Пращури вважали що з цього дня вже можна копати ранню картоплю.
  • У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами.
  • У цей день слухали зозулю: якщо вона переставала кувати – зима рано прийде.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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