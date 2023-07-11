11.07.2023 06:00 Віталій Хінєвіч
Прогноз погоди у Харкові на 11 липня
У Харкові хмарна погода трималася до самого вечора. Вранці та вдень опадів не спостерігалося, а ввечері розпочався дощ із грозою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +15°...+18°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-західний, 3.7 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +21°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 3.5 м/с. Вологість повітря 33%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +21°...+17°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 4.7 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Народні прикмети
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Пращури вважали що з цього дня вже можна копати ранню картоплю.
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У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами.
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У цей день слухали зозулю: якщо вона переставала кувати – зима рано прийде.
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