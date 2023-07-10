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10.07.2023  16:33   Дмитро Колонєй

У Харкові ліквідують наслідки буревію (фото)

Комунальники Харкова оперативно розпилюють і вивозять зламані дерева й гілки.

Ліквідують наслідки буревію у Харкові МЕТА

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, продовжуються роботи з ліквідації негоди у Харкові. 

Основ'янський район.

  • Робітники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» оперативно розпилюють і вивозять зламані дерева й гілки.

 

Ліквідують наслідки буревію у Харкові МЕТА

Індустріальноий район

  • Працівники комунальних підприємств завершують роботи з ліквідації наслідків стихії в Протягом вихідних вони розпиляли та вивезли всі дерева та великі гілки, які впали через негоду.

Новобаварський район

  • У  комунальники усувають наслідки буревію.

Слобідський район

  • Комунальники вже розпиляли 60 із 73 дерев, які впали через буревій. Також за 50-ма адресами робітники розпиляли та вивезли великі гілки.
 
  • Станом на зараз районні служби привели до ладу усі проїжджі частини доріг та пішохідні тротуари, які були перекриті поваленими гілками та деревами. Робота продовжується.
 
Ліквідують наслідки буревію у Харкові МЕТА
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  впорядкування, ремонт, харків, буря
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