У Харкові ліквідують наслідки буревію (фото)

Комунальники Харкова оперативно розпилюють і вивозять зламані дерева й гілки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, продовжуються роботи з ліквідації негоди у Харкові.
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Зірки категорично проти будь-яких революцій та ризикованих експериментів. Зате дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До вечора опадів не передбачається.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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