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10.07.2023  17:03   Дмитро Колонєй

На Харківщині щодня знищують майже 70 вибухонебезпечних предметів

Про це поінформував речник ГУ ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Яе повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника ГУ ДСНС у Харківській області Євгена Василенка, за тиждень у регіоні сапери ДСНС знищили 475 вибухонебезпечних предметів.
 
Сапери Харківського гарнізону та зведеного загону ДСНС продовжують працювати в
  • Чугуївському,
  • Куп’янському,
  • Ізюмському,
  • Харківському та
  • Богодухівському районах.
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З початку повномасштабної війни обстежили:
  • 3,2 тис. га території,
  • 2,1 тис. км ЛЕП,
  • виявлено та знешкоджено 72 795 вибухонебезпечних предметів.
За минулий тиждень сапери виїжджали на знешкодження ВНП 286 разів.
 
"На жаль на деокупованій території сталося 5 підривів на вибухонебезпечних предметах, в результаті 5 цивільних осіб постраждало, з яких 1 дитина", – повідомив Євген Василенко. Так, 3 липня внаслідок детонації ВНП постраждав 31-річний житель міста Ізюм. З множинним пораненням ніг та рук його було госпіталізовано до лікарні.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писавпро низку трагічних випадків:
 
  • 4 липня в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва 70-річна жінка наступила на протипіхотну міну – отримала мінно-вибухову травму й ампутацію правої ступні, госпіталізована до лікарні.
  • 6 липня у селищі Печеніги Чугуївського району підірвався грейдер дорожньої служби наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху 53-річний водій отримав легкі поранення.
  • 6 липня при виконанні польових робіт трактор наїхав на протитанкову міну – подія сталася біля села Курулька Барвінківської громади Ізюмського району. Водій отримав мінно-вибухову травму та був госпіталізований до медичного закладу.
  • 6 липня в селі Довгеньке Куп’янського району 15-річний підліток знайшов біля річки порох у пакеті і кинув у багаття. Сталася детонація й спалах, в результаті чого підліток отримав опіки обличчя обох рук, грудної клітини та ніг. Його було доставлено до опікового центру однієї з лікарень Харкова.
 
Источник:   ХОВА
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