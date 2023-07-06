    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Водій грейдера підірвався на міні у Харківській області (фото)
06.07.2023  10:43   Рита Парфенова

Водій грейдера підірвався на міні у Харківській області (фото)

Поліція з'ясовує обставини подіі в Чугуївському районі, де внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера.

В Чугуївському районі Харківської області внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 6 липня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Печенігі підірвався автомобіль дорожньої служби.  

53-річний водій грейдеру наїхав на невідомий вибуховий пристрій, що залишився після обстрілів російськими окупантами. Внаслідок вибуху водій отримав тілесні ушкодження.

З осколковим пораненням його доставили до медичного закладу.

В Чугуївському районі Харківської області внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.  

Поліцейські проводять огляд місця події та збирають речові докази.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 5 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 78 вибухових предметів.

В Чугуївському районі Харківської області внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Надзвичайні події На Харківщині підлітку відірвало пальці вибухом невідомого предмету 23.06 Надзвичайні події Міна «Пелюстка» розірвалася в руках мешканця Харківщини 19.06 Надзвичайні події Скільки цивільних підірвалися на мінах у Харківській області, розповіли в ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 