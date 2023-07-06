Водій грейдера підірвався на міні у Харківській області (фото)

Поліція з'ясовує обставини подіі в Чугуївському районі, де внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера.
53-річний водій грейдеру наїхав на невідомий вибуховий пристрій, що залишився після обстрілів російськими окупантами. Внаслідок вибуху водій отримав тілесні ушкодження.
З осколковим пораненням його доставили до медичного закладу.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.
Поліцейські проводять огляд місця події та збирають речові докази.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 5 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 78 вибухових предметів.
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