06.07.2023 10:43 Рита Парфенова

Водій грейдера підірвався на міні у Харківській області (фото)

Поліція з'ясовує обставини подіі в Чугуївському районі, де внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 6 липня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Печенігі підірвався автомобіль дорожньої служби.

53-річний водій грейдеру наїхав на невідомий вибуховий пристрій, що залишився після обстрілів російськими окупантами. Внаслідок вибуху водій отримав тілесні ушкодження.

З осколковим пораненням його доставили до медичного закладу.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Поліцейські проводять огляд місця події та збирають речові докази.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 5 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 78 вибухових предметів.