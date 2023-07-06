06.07.2023 10:00 Рита Парфенова

Очільнику куп'янського «Управління культури, спорту і молоді» при окупантах оголосили підозру

Співробітники СБУ ідентифікували особу та повідомили про підозру колаборанту, який під час тимчасової окупації російськими військами Куп’янська пішов на добровільну працю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, 47-річний мешканець Куп'янська на початку червня 2022 року добровільно підписав трудовий договір з головою «Временной гражданской администрации Харьковской области». Згідно з цим договором він отримав посаду «виконуючого обов’язки начальника Управління культури, спорту і молоді Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».



На песевдопосали кодлаборатн виконував наступні обов'язки:

здійснював керівництво структурним підрозділом та організовував його матеріально-побутове забезпечення;

приймав кандидатів на роботу;

на постійній основі брав участь у нарадах керівництва «Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області»;

організовував масові заходи на окупованих територіях, які були спрямовані на підтримку дій та рішень держави-агресора.

Після деокупації регіону зловмисник переховується на території рф, де намагається уникнути правосуддя.



За матеріалами СБУ йому заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ «Укрзалізниця», яка могла зірвати поставки військової техніки на фронт.