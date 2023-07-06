Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом доби 5 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 78 вибухових предметів.
За минулу добу 5 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,6 га території, з них 4000 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 11 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Саперами виявлено та знешкоджено 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3182 га території, 277 км автомобільних доріг, 2089км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 72 тис. 526 ВНП.
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