На Харківщині 50 осіб доставлені для перевірки у зв'язку з підозрою у диверсіях та пропаганді

06.07.2023 09:18 Рита Парфенова

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1174 повідомлень про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 50 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1550 транспортних засобів.

Працівники полку поліції особливого призначення у Харкові виявили громадянина Узбекистану 1979 року народження. В ході перевірки встановлено, що чоловік має реєстрацію на території рф та з 2019 року незаконно перебуває на території України.

Правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.