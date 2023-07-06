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06.07.2023  09:18   Рита Парфенова

На Харківщині 50 осіб доставлені для перевірки у зв'язку з підозрою у диверсіях та пропаганді

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1174 повідомлень про правопорушення та події.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 50 осіб.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1550 транспортних засобів.
 
Працівники полку поліції особливого призначення у Харкові виявили громадянина Узбекистану 1979 року народження. В ході перевірки встановлено, що чоловік має реєстрацію на території рф та з 2019 року незаконно перебуває на території України.
 
Правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 7 разів виїжджали на гасіння пожеж.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
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