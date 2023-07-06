Харківщина на ранок 6 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 7 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 липня 2023 року.
Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, минулої доби не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року.
Комментариев: 0
Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Харкові небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.
Сьогодні всі охочі можуть «обмінюватись своїми душами» на повних правах — 6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку.
влажность:
давление:
ветер: