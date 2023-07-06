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06.07.2023  08:22   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 6 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 7 разів виїжджали на гасіння пожеж.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 липня 2023 року.

Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, минулої доби не зафіксовано.

Протягом доби з 5 по 6 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж;
12 – для надання допомоги населенню;
5 – інші виїзди.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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