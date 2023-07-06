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06.07.2023  08:07   Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року наступний:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Плетенівки Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Зелене і Гатище.

На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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