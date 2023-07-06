Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року наступний:
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Плетенівки Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Зелене і Гатище.
На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 липня 2023 року.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Харкові небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.
Сьогодні всі охочі можуть «обмінюватись своїми душами» на повних правах — 6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку.
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