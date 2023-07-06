06.07.2023 07:30 Рита Парфенова

6 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні всі охочі можуть «обмінюватись своїми душами» на повних правах — 6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку.





Свято поцілунків вигадали у Великій Британії, а два десятки років тому він був затверджений Організацією Об'єднаних Націй.



У багатьох містах цього дня відбуваються різноманітні конкурси поцілунків, учасники яких мають шанс виграти різні призи та подарунки (За найдовший поцілунок, за найкрасивіший поцілунок, за пристрасний поцілунок та ін.). Отже, дерзайте, встановлюйте поцілункові рекорди!



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Ближче до ночі зустрічаємо Івана Купала – народне язичницьке свято, яке відзначають у дні літнього сонцестояння.



Головна особливість купальської ночі – вогнища, що очищають. Навколо них танцювали, через них стрибали: хто вдалий і вищий стрибне, той буде щасливішим. У деяких місцях через купальський вогонь проганяли худобу для захисту її від моря. У купальських вогнищах матері спалювали зняті з хворих дітей сорочки, щоб разом із цією білизною згоріли й хвороби. Молодь і діти, настрибавши через багаття, влаштовували гучні веселі ігри та біг наввипередки. Обов'язково грали у пальники. За повір'ями селян, у купальську, найкоротшу ніч, не можна спати, тому що оживає і стає особливо активною всяка нечисть - відьми, перевертні, русалки, змії, чаклуни, будинкові, водяні, лісовики.



Коротше, це наш слов'янський Хелловін.



А героєм рослинного світу в Іванів день була папороть, з якою повсюдно пов'язували перекази про скарби. Папороть цієї ночі розкривається сильним, вогненно-червоним (здалеку малиновим), злегка мерехтливим кольором і дає можливість знаходити його вгадувати майбутнє. Тільки з квіткою папороті, що розкривається всього на кілька миттєвостей опівночі на Іванів день, можна бачити всі скарби, хоч би як глибоко в землі вони були.

Також цього дня

1785 – долар став національною валютою США.



1885 - Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу на хлопчика, якого вкусив скажений собака. 9-річний Жозеф Мейстер став першою людиною, яка вижила після зараження на сказ. Він на все життя зберіг подяку своєму рятівнику, до кінця своїх днів пропрацювавши сторожем в Інституті Пастера і доглядаючи могилу вченого. Після вторгнення гітлерівських військ у Францію в 1940 році Мейстер вважав за краще накласти на себе руки, ніж дозволити нацистським мародерам поглумитися над могилою Пастера.



1901 – народилася Фріда Кало, мексиканська художниця.



1905 – вперше служби правопорядку Америки та Європи обмінялися відбитками пальців підозрюваної у злочинах людини. Поліцейські Лондона та Сент-Луїса передали один одному відбитки пальців Джона Уокера.



1925 – народився Білл Хейлі (справжнє ім'я Вільям Джон Кліфтон Хейлі-молодший), американський виконавець, з якого пішов відлік ери рок-н-ролу.



1935 – народився Далай-лама XIV, буддистський духовний лідер.



1946 – народився Сільвестр Сталлоне, американський кіноактор, сценарист та режисер.



1951 – народився Джеффрі Раш, австралійський кіно- та театральний актор, володар премії Оскар.



1957 – на святі, яке проходило в передмісті Вултоні, відбулася доленосна зустріч 17-річного Джона Леннона і 15-річного Пола Маккартні.



1958 – урочисто відкрито Національний Експоцентр України («ВДНГ»).



1975 – народився Кертіс Джексон (50 cent), американський репер, актор, підприємець, виконавчий продюсер.



1994 - на екрани США вийшов фільм "Форрест Гамп".



2003 – за допомогою радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією було передано Космічний поклик – кодоване послання до кількох зірок сонячного типу.



2005 – Верховна Рада ухвалила Кодекс адміністративного судочинства України.

Іменини відзначають:

Агрипіна (Аграфена), Антон, Артемій, Герман, Йосип, Корнилій, Митрофан, Олександр, Олексій, Петро, Святослав, Федір.