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05.07.2023  19:26   Дмитро Колонєй

Окупанти нанесли авіаудари по Харкову та селищу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Нанесли авіаудари по Харкову та селищу Харківщини окупанти

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Грабовського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка Сумської області та Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині.
 
 
  • На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка Харківської області
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 липня 2023 року.
 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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