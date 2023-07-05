05.07.2023 08:08 Рита Парфенова

Окупанти завдали ракетних ударів по Харківщині

Протягом останньої доби ворог здійснив ракетні удари по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь, що розташовані в Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, стан бойових дій на Харківщині вранці 5 липня 2023 року наступний:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність, активізував диверсійно розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли, зокрема, по населених пунктах Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки.



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 липня 2023 року.