Окупанти завдали ракетних ударів по Харківщині

Протягом останньої доби ворог здійснив ракетні удари по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь, що розташовані в Харківській області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, стан бойових дій на Харківщині вранці 5 липня 2023 року наступний:
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність, активізував диверсійно розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли, зокрема, по населених пунктах Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка та Кислівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 липня 2023 року.
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Беручись за будь-яку справу, подумайте про те, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. А то, може, й братися за нього не варто?
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