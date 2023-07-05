Військові рф вчергове обстрііляли село Казача Лопань на Харківщині, є постраждала

Жінка отримала опіки на пожежі, викликаній внаслідок ворожого обстрілу
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС,
Орієнтовно о 04:30 ранку 5 липня стався обстріл з боку окупаційних військ рф прикордонного села Козача Лопань, що в Дергачівській громаді.
Через цій напад, приватний будинок площею 60 квадратних метрів загорівся, а також постраждала 48-річна жінка. З тяжкими опіками її було доставлено до опікового центру Харкова.
Вогонь вдалося локалізувати та припинити рятувальникам 63-го Державного підприємства з надзвичайних ситуацій орієнтовно о 06:30.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня 2023 року близько 14:30 в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва 70-річна жінка пішла до лісу й наступила на міну.
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