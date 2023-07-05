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05.07.2023  08:31   Рита Парфенова

Обстріли й пожежі на Харківщині: оперативна обстановка від ДСНС на ранок 5 липня

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені обстрілами ворога.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 липня 2023 року.

4 липня близько 13:35 російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині. Вони нанесли ракетний удар по житловому кварталу у 6-му мікрорайоні м. Первомайського Лозівського району. Внаслідок вибуху поблизу житлової 9-типоверхівки поранена 41 людина, з них 12 дітей. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, 6 автомобілів горіли на площі 70 кв.м., ще 2 понівечені уламками і вибуховою хвилею. Для ліквідації наслідків теракту залучені 45 рятувальників ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Близько 23:30 окупанти обстріляли законсервоване сільськогосподарське  підприємство у с. Білий Колодязь Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу зруйновано дах, стіни та конструктивні елементи виробничої будівлі, горіло трансформаторне мастило на площі 50 кв.м. На місці події працювали вогнеборці 66-го ДПРП, котрим вдалось загасити вогонь о 00:20.

О 10:00 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території с. Моначинівка Кіндрашівської громади, яке було обстріляне касетними боєприпасами. Виявлені пошкодження 6 приватних домоволодінь, а також 1 не розірваний боєприпас. Жертв та постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 4 липня по 5 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

  • 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинені обстрілами ворога;
  • 1 – на перевірку після обстрілів;
  • 10 – для надання допомоги населенню;
  • 5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 липня внаслідок обстрілу прикордонного села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами рф горів приватний будинок на площі 60 кв.м., постраждала 48-річна жінка.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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