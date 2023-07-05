    
Главная Новини Харкова Медицина Про стан постраждалих від ракетного удару по місту Первомайський розповіли в Харківській ОВА
05.07.2023  08:46   

Про стан постраждалих від ракетного удару по місту Первомайський розповіли в Харківській ОВА

4 липня близько опів на другу годину дня армія рф завдала удар ракетою «Ескандер» по місту Первомайський.

Ракетний удар по місту Первомайский Харківської області

Внаслідок ракетного удару постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на очільника ХОВА.

Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 - у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному - із осколковими пораненнями.

Читайте також: Постраждалого від обстрілу Харківщини малюка врятували медики

У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина перебуває в обласній лікарні Харкова, стан - середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня 2023 року близько 13:35 ворог обстріляв місто Харківщини.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.07 Надзвичайні події Наслідки нічних обстрілів міст та сел Харківської області показали в прокуратурі (фото) 05.07 Медицина Військові рф завдали удари по п'яти містам та селам Харківщині: є поранені та руйнації 05.07 Надзвичайні події Військові рф вчергове обстрііляли село Казача Лопань на Харківщині, є постраждала
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 