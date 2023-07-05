05.07.2023 08:46

Про стан постраждалих від ракетного удару по місту Первомайський розповіли в Харківській ОВА

4 липня близько опів на другу годину дня армія рф завдала удар ракетою «Ескандер» по місту Первомайський.

Внаслідок ракетного удару постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на очільника ХОВА.



Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 - у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному - із осколковими пораненнями.

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У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина перебуває в обласній лікарні Харкова, стан - середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня 2023 року близько 13:35 ворог обстріляв місто Харківщини.