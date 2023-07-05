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05.07.2023  09:13   Рита Парфенова

Військові рф завдали удари по п'яти містам та селам Харківщині: є поранені та руйнації

Протягом доби внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення мешканці міста Первомайский та с. Білий Колодязь Чугуївського району.

обстріл первомайського

Подробиці добових обстрілів розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ.

Повідомляється, що окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Зранку 4 липня у с. Моначинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає.  

О 13-37 у м. Первомайський армія рф завдала удар ракетою «Ескандер», постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

Близько 20.00 ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Нанесено 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль. Жертв немає.

О 23:30 у с. Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані.

5 липня близько 4:00 у смт. Білий Колодязь відбувся обстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

5 липня о 04:32 у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок, без потерпілих.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені обстрілами ворога.
 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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