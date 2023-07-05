Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 4 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,8 га території, з них 4000 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 11,8 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 59 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3173 га території, 277 км автомобільних доріг, 2078 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 72 тис. 448 ВНП.