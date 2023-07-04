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04.07.2023  20:51   Дмитро Колонєй

На Харківщині старенька підірвалася на вибуховому пристрої

Літній мешканці Харківщини буде ампутовано праву ступню.

Підірвалася на міні та втратить ступню старенька на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 4 липня 2023 року близько 14:30 в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва 70-річна жінка натрпила на міну. Наслідком вибуху стала міно-вибухова травма, пов’язана з ампутацією правої ступні і осколковими пораненнями.

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Обставини події з’ясовуються. Постраждала перебуває на лікуванні у медичному закладі.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмі від вибуху невідомого предмета постраждав чоловік.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вибух, травма, харків, ізюм
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