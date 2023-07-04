04.07.2023 20:51 Дмитро Колонєй

На Харківщині старенька підірвалася на вибуховому пристрої

Літній мешканці Харківщини буде ампутовано праву ступню.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 4 липня 2023 року близько 14:30 в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва 70-річна жінка натрпила на міну. Наслідком вибуху стала міно-вибухова травма, пов’язана з ампутацією правої ступні і осколковими пораненнями.

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Обставини події з’ясовуються. Постраждала перебуває на лікуванні у медичному закладі.



У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмі від вибуху невідомого предмета постраждав чоловік.