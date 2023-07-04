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04.07.2023  21:17   Дмитро Колонєй

На Харківщину намагалися проникнути ворожі диверсанти

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

Протягом доби противник завдав ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області.

  • На Слобожанському напрямку противник минулої доби ворог здійснив невдалі спроби проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив. Для прикриття відходу ДРГ застосував ствольну та реактивну артилерію.  Протягом поточної  доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 селищ Харківщини: Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки.

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  • На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка Харківської області.
     

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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