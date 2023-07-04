На Харківщину намагалися проникнути ворожі диверсанти

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
Протягом доби противник завдав ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 липня 2023 року.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.
Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції. Свято порівняно молоде, хоча дата його відзначення вже переносилася.
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