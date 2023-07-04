04.07.2023 08:07 Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань і Бударки.



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Петро-Іванівка, Новомлинськ, Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 липня 2023 року.