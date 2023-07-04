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04.07.2023  08:07   Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

оперативна інформація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань і Бударки.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Петро-Іванівка, Новомлинськ, Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 липня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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