Які міста й села Харківщини обстріляв ворог, розповіли в ХОВА

Протягом доби з 3 по 4 червня військві рф обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.
Подробиці добових обстрілів розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ
Так, 3 липня близько 14:00 у Чернещині Ізюмського району відбувся обстріл, пошкоджена територія ферми, без потерпілих.
О 14.20 окупанти обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, на щастя, без жертв.
О 14.30 армія рф нанесла удари по Петропавлівці Куп’янського району, без постраждалих.
О 17.40 відбувся мінометний обстріл с. Колісниківка, що на Куп’янщині. Без потерпілих.
Крім цього минулої доби ставася підрив цивільного на вибуховому предметі. 32-річний чоловік в місті Ізюм отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 липня 2023 року.
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