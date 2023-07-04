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04.07.2023  08:18   Рита Парфенова

Які міста й села Харківщини обстріляв ворог, розповіли в ХОВА

Протягом доби з 3 по 4 червня військві рф обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.

Наслідки обстрілів Харківщини

Подробиці добових обстрілів розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ

Так, 3 липня близько 14:00 у Чернещині Ізюмського району відбувся обстріл, пошкоджена територія ферми, без потерпілих.

О 14.20 окупанти обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, на щастя, без жертв.

О 14.30 армія рф нанесла удари по Петропавлівці Куп’янського району, без постраждалих.

О 17.40 відбувся мінометний обстріл с. Колісниківка, що на Куп’янщині. Без потерпілих.

Крім цього минулої доби ставася підрив цивільного на вибуховому предметі. 32-річний чоловік в місті Ізюм отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 липня 2023 року.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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