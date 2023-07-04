04.07.2023 08:24 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 липня 2023 року.

Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, минулої доби не зафіксовано.

Загалом протягом доби з 3 по 4 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж;

3 – для надання допомоги населенню;

3 – інший виїзд.



Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.



3 липня в Ізюмському районі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету постраждав 31-річний мешканець м. Ізюма. Він отримав множинні поранення рук, ніг та тіла. Наразі постраждалий перебуває у місцевій лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 червня військові рф обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.