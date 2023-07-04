На Харківщині буде гучно та перекриють дорогу: подробиці

Повідомляється, що зранку 3 липня буде гучно поблизу села Байрак Ізюмського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію, 4 липня, з 08:30 до 09:30 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно.
Через це саме в ці години - з 08:30 до 09:30 – буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) - кожну годину по 40 хвилин.
Водіів просять вибачили за тимчасові незручності.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 червня військові рф обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.
Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції. Свято порівняно молоде, хоча дата його відзначення вже переносилася.
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