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04.07.2023  08:30   Рита Парфенова

На Харківщині буде гучно та перекриють дорогу: подробиці

Повідомляється, що зранку 3 липня буде гучно поблизу села Байрак Ізюмського району.

розмінування

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію, 4 липня, з 08:30 до 09:30 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно.

Через це саме в ці години - з 08:30 до 09:30 – буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) - кожну годину по 40 хвилин.

Водіів просять вибачили за тимчасові незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 червня військові рф обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.

схема дороги



 

 

Источник:   Балаклійська міська військова адміністрація
 Тэги:  дорога, розмінування, харків, агрессия россии
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