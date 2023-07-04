Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Протягом доби 3 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 85 вибухових предметів.
За минулу добу 3 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,5 га території, а також 9,3 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Саперами виявлено та знешкоджено 85 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3165 га території, 277 км автомобільних доріг, 2067 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 72 тис. 389 ВНП.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 червня військові рф обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.
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