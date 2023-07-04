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04.07.2023  09:24   Рита Парфенова

Відвідувачі харківських судів намагаються пронести зброю: подробиці

4 585 небезпечних предметів для життя людини намагалися пронести відвідувачі у червні до судів Харківщини

4 585 небезпечних предметів для життя людини намагалися пронести відвідувачі у червні до судів Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, у червні на Харківщині співробітниками Служби судової охорони було не допущено до пронесення 4 585 одиниць небезпечних предметів для життя людей, загалом з початку року ця цифра становить – 22 264 одиниці.

Щоденно відвідувачі судових установ Харкова та Харківської області беруть з собою до суду предмети, які несуть смертельну загрозу для життя та здоров’я людей. Переважно це – ножі, вогнепальна зброя,  балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії та коле-ріжучі предмети.

Так, завдяки пильності під час поверхневої перевірки громадян, у червні судові охоронці виявили:

  • вогнепальну зброю – 118 одиниць (549 од. з початку року),
  • пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 135 од. (639 од. з початку року),
  • патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 3371 од. (15726 од. з початку року),
  • ножі – 494 од. (2715 од. з початку року),
  • ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 153 од. (830 од. з початку року),
  • балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 306 од. (1711 од. з початку року),
  • електрошокові пристрої – 8 од. (40 од. з початку року).

У місті Харкові «лідерами» серед виявленої вогнепальної зброї у відвідувачів стали:

  • Дзержинський районний суд – 31 од.,
  • Харківський апеляційний суд – 11 од.,
  • Жовтневий районний суд – 8 од.,
  • Комінтернівський районний суд – 7 од.,
  • Київський районний суд – 7 од.

Серед судів, що знаходятся у Харківській області, більше всього вонгепальної зброї виявили у відвідуваів Балаклійського районного суду – 10, Чугуївського міського суду – 8 од. тощо.

Пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями виявили у:

  • Київський районний суд – 29 од.,
  • Жовтневий районний суд – 20 од.,
  • Червонозаводський районний суд – 17 од.,
  • Дзержинський районний суд – 15 од.,
  • Комінтернівський районний суд – 12 од. тощо.

Ножі несли до таких судових установ:

  • Московський районний суд – 79 од.,
  • Київський районний – 63 од.,
  • Дзержинський районний суд – 45 од.,
  • Жовтневий районний суд – 43 од.,
  • Ленінський районний суд – 38 од.,
  • Орджонікідзевський районний суд – 31 од.,
  • Комінтернівський районний суд – 38 од.  тощо.

Співробітники Служби судової охорони вкотре нагадують харків’янам та відвідувачам міста, що не варто брати із собою до приміщень судів та органів системи правосуддя речі підвищеної небезпеки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: які зміни відбудуться.

 

Источник:   Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області
 Тэги:  зброя, служба судової охорони, харків
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