04.07.2023 09:24 Рита Парфенова

Відвідувачі харківських судів намагаються пронести зброю: подробиці

4 585 небезпечних предметів для життя людини намагалися пронести відвідувачі у червні до судів Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, у червні на Харківщині співробітниками Служби судової охорони було не допущено до пронесення 4 585 одиниць небезпечних предметів для життя людей, загалом з початку року ця цифра становить – 22 264 одиниці.



Щоденно відвідувачі судових установ Харкова та Харківської області беруть з собою до суду предмети, які несуть смертельну загрозу для життя та здоров’я людей. Переважно це – ножі, вогнепальна зброя, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії та коле-ріжучі предмети.



Так, завдяки пильності під час поверхневої перевірки громадян, у червні судові охоронці виявили:

вогнепальну зброю – 118 одиниць (549 од. з початку року),

пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 135 од. (639 од. з початку року),

патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 3371 од. (15726 од. з початку року),

ножі – 494 од. (2715 од. з початку року),

ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 153 од. (830 од. з початку року),

балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 306 од. (1711 од. з початку року),

електрошокові пристрої – 8 од. (40 од. з початку року).

У місті Харкові «лідерами» серед виявленої вогнепальної зброї у відвідувачів стали:

Дзержинський районний суд – 31 од.,

Харківський апеляційний суд – 11 од.,

Жовтневий районний суд – 8 од.,

Комінтернівський районний суд – 7 од.,

Київський районний суд – 7 од.

Серед судів, що знаходятся у Харківській області, більше всього вонгепальної зброї виявили у відвідуваів Балаклійського районного суду – 10, Чугуївського міського суду – 8 од. тощо.



Пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями виявили у:

Київський районний суд – 29 од.,

Жовтневий районний суд – 20 од.,

Червонозаводський районний суд – 17 од.,

Дзержинський районний суд – 15 од.,

Комінтернівський районний суд – 12 од. тощо.

Ножі несли до таких судових установ:

Московський районний суд – 79 од.,

Київський районний – 63 од.,

Дзержинський районний суд – 45 од.,

Жовтневий районний суд – 43 од.,

Ленінський районний суд – 38 од.,

Орджонікідзевський районний суд – 31 од.,

Комінтернівський районний суд – 38 од. тощо.

Співробітники Служби судової охорони вкотре нагадують харків’янам та відвідувачам міста, що не варто брати із собою до приміщень судів та органів системи правосуддя речі підвищеної небезпеки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: які зміни відбудуться.

Источник: Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області

служба судової охорони, харків Тэги: зброя