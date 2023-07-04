Відвідувачі харківських судів намагаються пронести зброю: подробиці

4 585 небезпечних предметів для життя людини намагалися пронести відвідувачі у червні до судів Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, у червні на Харківщині співробітниками Служби судової охорони було не допущено до пронесення 4 585 одиниць небезпечних предметів для життя людей, загалом з початку року ця цифра становить – 22 264 одиниці.
Щоденно відвідувачі судових установ Харкова та Харківської області беруть з собою до суду предмети, які несуть смертельну загрозу для життя та здоров’я людей. Переважно це – ножі, вогнепальна зброя, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії та коле-ріжучі предмети.
Так, завдяки пильності під час поверхневої перевірки громадян, у червні судові охоронці виявили:
У місті Харкові «лідерами» серед виявленої вогнепальної зброї у відвідувачів стали:
Серед судів, що знаходятся у Харківській області, більше всього вонгепальної зброї виявили у відвідуваів Балаклійського районного суду – 10, Чугуївського міського суду – 8 од. тощо.
Пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями виявили у:
Ножі несли до таких судових установ:
Співробітники Служби судової охорони вкотре нагадують харків’янам та відвідувачам міста, що не варто брати із собою до приміщень судів та органів системи правосуддя речі підвищеної небезпеки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: які зміни відбудуться.
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