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16.06.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: які зміни відбудуться

Єдиний реєстр зброї допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.

зброя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України.
 
Повідомляється, що з 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї. Основними перевагами впровадження є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.
 
Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.
 
Під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через «Єдине вікно громадянина» необхідно виконати наступні кроки: 
 
  • зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;
  • авторизуватися;
  • оформити заявку;
  • прикріпити пакет необхідних документів;
  • додати сканкопії;
  • завірити копії електронним підписом;
  • надіслати заявку.
 
Варто зазначити, що під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині необхідно: 
 
  • особисте звернення до магазину;
  • надання пакета необхідних документів;
  • опрацювання заяви.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі чоловік сплатив понад 200 тисяч гривень аліментів.

Источник:   МВС України
 Тэги:  єдиний реєстр зброї
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