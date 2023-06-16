16.06.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: які зміни відбудуться

Єдиний реєстр зброї допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України.

Повідомляється, що з 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї. Основними перевагами впровадження є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

Під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через «Єдине вікно громадянина» необхідно виконати наступні кроки:

зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;

авторизуватися;

оформити заявку;

прикріпити пакет необхідних документів;

додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

надіслати заявку.

Варто зазначити, що під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині необхідно:

особисте звернення до магазину;

надання пакета необхідних документів;

опрацювання заяви.

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