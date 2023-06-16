16.06.2023 14:55 Віталій Хінєвіч
В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: які зміни відбудуться
Єдиний реєстр зброї допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МВС України.
Повідомляється, що з 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї. Основними перевагами впровадження є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.
Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.
Під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через «Єдине вікно громадянина» необхідно виконати наступні кроки:
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зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;
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авторизуватися;
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оформити заявку;
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прикріпити пакет необхідних документів;
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додати сканкопії;
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завірити копії електронним підписом;
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надіслати заявку.
Варто зазначити, що під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині необхідно:
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особисте звернення до магазину;
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надання пакета необхідних документів;
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опрацювання заяви.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі чоловік сплатив понад 200 тисяч гривень аліментів.
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