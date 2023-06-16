16.06.2023 15:16 Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2539 дітей.



Про це повідомляє Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, останнього тижня, з 8 по 14 червня, було зареєстровано народження 40 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 24 хлопчики та 16 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.