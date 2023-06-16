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16.06.2023  15:16   Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2539 дітей.

немовля

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, останнього тижня, з 8 по 14 червня, було зареєстровано народження 40 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 24 хлопчики та 16 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.

Источник:   ХМР
 Тэги:  діти, народилося, харків
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