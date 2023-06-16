Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2539 дітей.
Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 24 хлопчики та 16 дівчаток.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.
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Намагайтеся менше траплятися начальству на очі: сьогодні воно буде налаштоване жорстко та авторитарно.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари закриють небо у Харкові вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
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