16.06.2023 15:48 Рита Парфенова

На Харківщині двоє підлітків побили та пограбували пенсіонера

У Мерефі на Харківщині підлітки здійснили напад на чоловіка, завдали йому численні тілесні ушкодження та викрали барсетку зі значною сумою грошей, мобільним телефоном та документами.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, злочин стався у місті Мерефа увечері 27 травня. Близько 22:00 двоє підлітків наздогнали 71-річного чоловіка та перегородили йому дорогу. Один із нападників світив ліхтариком в обличчя, а інший почав бити перехожого. Коли потерпілий упав, підлітки забрали барсетку та втекли.



За два дні співробітники сектору кримінальної поліції викрили нападників. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років. Зловмисники забрали собі гроші та мобільний телефон, а документи спалили.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.



15 червня слідчі Харківщини повідомили двом неповнолітнім про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.