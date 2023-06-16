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16.06.2023  16:17   Рита Парфенова

Експоліціянтці, яка працювала на ворога на окупованій Харківщині, загрожує довічне ув’язнення

27-річну колишню поліціянтку з Куп`янська обвинувачують у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану.

На Харківщині 27-річну колишню поліціянтку обвинувачують у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, після повномасштабного вторгнення рф на територію України інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перейшла на бік ворога.

Після захоплення російськими загарбниками м. Куп‘янськ 27-річна поліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній «міліції».

Згодом жінка добровільно обійняла посаду «и. о. инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)». Псевдоправоохорониця особисто здійснювала обстеження навчальних закладів у Куп’янську та після цього по кожному об‘єкту складала «акт обследования технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта».

За роботу на окупантів зрадниця щомісячно отримувала 45 000 російських рублів.

6 лютого 2023 року правоохоронці затримали жінку у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 27-річної колишньої поліцейської за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що зрадник з Харківщини, який підняв прапор рф над Вовчанськом, проведе 15 років за ґратами.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  зрада, колаборрант, харків
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