16.06.2023 16:30 Рита Парфенова

Зловживання під закупівель обладнання для спеціальних шкіл: СБУ викрила чиновницю Харківської обласної адміністрації

Головний спеціаліст обласного Департаменту науки та освіти підозрюється у зловживаннях під час час державних закупівель. Завдана шкода оцінюється майже у 1,3 млн грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Слідство встановило факт зловживань під час закупівлі інтерактивних LED-панелей із вбудованими комп'ютерами у харківську спеціалізовану школу для дітей з порушеннями зору, яку обласний Департамент освіти та науки проводив восени 2021 року.



Головний спеціаліст Департаменту, яка за своїми службовими обов'язками була уповноваженою особою з питань державних закупівель, всупереч інтересам служби визначила переможцем київську комерційну фірму, що запропонувала значно завищені ціни на цей товар. Вартість їхньої пропозиції була завищена порівняно з ринковою ціною майже на 60 %.

Незважаючи на значно завищену вартість, саме з цим постачальником був укладений договір.



За результатами ініційованої СБУ судово-економічної експертизи, розмір шкоди, завданої державі внаслідок протиправних дій чиновниці, становить 1 282 760 грн.



На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).



Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура викрила шахрайську схему на Харківщині, по якій посадовець організував укладення договорів на закупівлю гуманітарних товарів між відділом освіти селищної ради та фіктивною фірмою на суму понад 1 мільйон гривень.