16.06.2023 17:18 Рита Парфенова

Підприємницю з Харкова зобов'язали сплатити 130 тисяч орендної платі за землю

Прокуратура через суд домоглась стягнення з підприємиці понад 130 тис. грн за незаконне користування земельною ділянкою.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мова йде про земельну ділянку на бульварі Богдана Хмельницького у Немишлянському районі Харкова.



Встановлено, що на цій території розташована нежитлова будівля, у якій розміщуються магазин та ветклініка. Право власності на цю будівлю зареєстровано за підприємицею.



При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана нерухомість, не оформлене.



Протягом 2021-2022 років підприємиця не сплачувала орендну плату за користування землею, внаслідок чого Харківській міській територіальній громаді завдано збитків.



Прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідним позовом. Суд задовольнив позовну заяву Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, подану в інтересах держави в особі Харківської міської ради до підприємиці про стягнення понад 130 тис. грн безпідставно збережених коштів.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



Після набрання законної сили рішенням суду прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання з метою надходження коштів до місцевого бюджету.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Салтівська окружна прокуратура подала позов на повернення земельної ділянки вартістю майже 55 млн грн на вулиці Світлій, яку мали забудовувати з 2006 року.