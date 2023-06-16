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16.06.2023  17:55   Рита Парфенова

У центрі Харкова створили клумбу на честь ЗСУ

Озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» створили нову квіткову картину біля Дзеркального струменя.


t.me/citykharkivua

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у Харкові створили клумбу, присвячену Збройним Силам України.

Для патріотичного панно використали коричневу та зелену альтернантеру, ірезину, жовтий тагетис, жовто-блакитну мармурову крихту та білий мармуровий камінь.

«Ця клумба стала ще однією візитівкою міста, присвяченою Збройним Силам України, кожному, хто боронить нашу країну і дає змогу іншим почуватися в безпеці!» - зазначили на підприємстві.

клумба на честь ЗСУ

Раніше РЕДПОСТ писав, що міські озеленювачі висадили клумбу, створену за ескізом дев’ятикласника (фото)

Источник:   ХМР
 Тэги:  клумба, харків
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