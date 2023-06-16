16.06.2023 17:55 Рита Парфенова

У центрі Харкова створили клумбу на честь ЗСУ

Озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» створили нову квіткову картину біля Дзеркального струменя.



t.me/citykharkivua

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у Харкові створили клумбу, присвячену Збройним Силам України.



Для патріотичного панно використали коричневу та зелену альтернантеру, ірезину, жовтий тагетис, жовто-блакитну мармурову крихту та білий мармуровий камінь.



«Ця клумба стала ще однією візитівкою міста, присвяченою Збройним Силам України, кожному, хто боронить нашу країну і дає змогу іншим почуватися в безпеці!» - зазначили на підприємстві.





Раніше РЕДПОСТ писав, що міські озеленювачі висадили клумбу, створену за ескізом дев’ятикласника (фото)