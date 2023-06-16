У центрі Харкова створили клумбу на честь ЗСУ

Озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» створили нову квіткову картину біля Дзеркального струменя.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у Харкові створили клумбу, присвячену Збройним Силам України.
Для патріотичного панно використали коричневу та зелену альтернантеру, ірезину, жовтий тагетис, жовто-блакитну мармурову крихту та білий мармуровий камінь.
«Ця клумба стала ще однією візитівкою міста, присвяченою Збройним Силам України, кожному, хто боронить нашу країну і дає змогу іншим почуватися в безпеці!» - зазначили на підприємстві.
Раніше РЕДПОСТ писав, що міські озеленювачі висадили клумбу, створену за ескізом дев’ятикласника (фото)
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