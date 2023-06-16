На пляжі під Харковом затримали чоловіка, який розбещував дітей

16.06.2023 18:09

У Харківській області затримали рініше судимого чоловіка, якого помітили на пляжі за розбещенням дітей

Як повідомляе РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, подія сталася 13 червня у Богодухівській громаді. До поліції від жінок 34 та 39 років надійшла заява, на пляжі помітили зловмисника, який розбещував дітей.

В ході перевірки правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

15 червня слідчі за клопотанням місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.