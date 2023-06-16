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16.06.2023  18:09   

На пляжі під Харковом затримали чоловіка, який розбещував дітей

У Харківській області затримали рініше судимого чоловіка, якого помітили на пляжі за розбещенням дітей

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за розбещення неповнолітніх
 
Як повідомляе РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, подія сталася 13 червня у Богодухівській громаді. До поліції від жінок 34 та 39 років надійшла заява, на пляжі помітили зловмисника, який розбещував дітей.
 
В ході перевірки правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
 
15 червня слідчі за клопотанням місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі Харківщини оголосили підозру зловмиснику, який кілька років ґвалтував свою падчерку.

 

Тэги:  розбещував, дитина, харків
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