На пляжі під Харковом затримали чоловіка, який розбещував дітей

У Харківській області затримали рініше судимого чоловіка, якого помітили на пляжі за розбещенням дітей
Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі Харківщини оголосили підозру зловмиснику, який кілька років ґвалтував свою падчерку.
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Намагайтеся менше траплятися начальству на очі: сьогодні воно буде налаштоване жорстко та авторитарно.
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