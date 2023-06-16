Власник ферми на Харківщині змушував біженців батрачити на нього

Як повідомляе РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 57-річний власник фермерського господарства вирішив під час воєнного стану скористатися положенням людей, які знаходились в уразливому стані. На ринках, залізничних і автомобільних вокзалах Харківської області він вербував переважно біженців, які у зв’язку військовою агресією рф були вимушені залишити свої домівки та не мали засобів для існування. Також чоловік розміщував оголошення про працевлаштування в інтернеті та вказував свій контактний телефон.

Зловмисник обіцяв офіційне працевлаштування, нормований робочий день 8 годин, високу заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування на його власному фермерському господарстві. Потрапляючи до вказаного фермерського господарства, люди були дезорієнтовані. Власник господарства забирав у громадян документи та мобільні телефони, а також не виконував обіцянок по оплаті, працевлаштуванню та умовах праці. Фактично робочий день складав понад 14 годин, умови проживання не відповідали санітарним нормам, а харчування не вистачало для мінімальних потреб людини та для виконання робіт, які визначались зловмисником. У разі відмови працівників працювати, зловмисник застосовував фізичну силу.

16 червня оперативники Управління міграційної поліції разом зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області із залученням інспекторів з охорони праці та працівників СЕС під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури провели обшуки на фермерстві та за місцем мешкання зловмисника.

У ході обшуків вилучені телефони, документи, блокноти з чорновими записами, трудові книжки, свідоцтва про реєстрацію, банківські картки.

Виявлено 7 постраждалих від торгівлі людьми, з них 6 чоловіків та 1 жінка.

Вирішується питання повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.