16.06.2023 19:32 Рита Парфенова

Про бойову обстановку на Харківщині від Генштабу ЗСУ

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 11 населених пунктів Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Мала Вовча..



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 7 населених пунктів: Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка, Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка.

Раныше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці задокументували наслідки чергової ворожої атаки на Куп‘янськ.