Ігор Терехов зустрівся з бізнесом Харкова

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками галузевих бізнес-спільнот Харкова.
Сторони домовилися про створення єдиного центру для комунікації з потенційними інвесторами у відбудову міста та залучення до участі в організації інвестиційного форуму бізнес-спільноти. Також вони обговорили можливість проведення локальної податкової реформи та визначили чинники, які можуть прискорити повернення мешканців до Харкова.
Ігор Терехов наголосив, що готовий усіляко підтримати підприємців, запропонував учасникам окреслити спільний план подальших дій та визначити відповідальних осіб щодо кожного з порушених питань.
«Я зацікавлений у тому, щоб наше місто розвивалося і інвестори приходили саме сюди. Почув усі ваші пропозиції та зауваження, і з більшістю цілком згоден. Будемо розпочинати реалізацію наміченого нами плану», - підкреслив Ігор Терехов.
Раніге РЕДПОСТ писав, що Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листа Харківському міському голові Ігорю Терехову зі словами подяки за участь у Саміті міст у Денвері.
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