13.06.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

Ентоні Блінкен подякував Ігорю Терехову за участь у Саміті міст

Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листа Харківському міському голові Ігорю Терехову зі словами подяки за участь у Саміті міст у Денвері.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Дякую вам за все, що ви зробили для України в той час, коли вона бореться за захист свого суверенітету та свободи. Також дякую за неймовірні подарунки, серед яких - каска від хоробрих українських воїнів, прапор із підписами українських бійців, які служать у Бахмуті, та светр із вишитим зображенням HIMARS.

Ці предмети є свідченням безпрецедентної мужності українських військ під час жорстокої війни, розв'язаної Росією.

Лідери міст стоять на передовій у вирішенні глобальних викликів, забезпеченні демократії у своїх громадах та задоволенні потреб своїх мешканців. Дякую за ваше служіння і сподіваюся на співпрацю заради більш стійкого та справедливого майбутнього для людей Америки та народу України», - говориться в листі.