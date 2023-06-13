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13.06.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Ентоні Блінкен подякував Ігорю Терехову за участь у Саміті міст

Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листа Харківському міському голові Ігорю Терехову зі словами подяки за участь у Саміті міст у Денвері.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
«Дякую вам за все, що ви зробили для України в той час, коли вона бореться за захист свого суверенітету та свободи. Також дякую за неймовірні подарунки, серед яких - каска від хоробрих українських воїнів, прапор із підписами українських бійців, які служать у Бахмуті, та светр із вишитим зображенням HIMARS.
 
Ці предмети є свідченням безпрецедентної мужності українських військ під час жорстокої війни, розв'язаної Росією.
 
Лідери міст стоять на передовій у вирішенні глобальних викликів, забезпеченні демократії у своїх громадах та задоволенні потреб своїх мешканців. Дякую за ваше служіння і сподіваюся на співпрацю заради більш стійкого та справедливого майбутнього для людей Америки та народу України», - говориться в листі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з сенатором штату Небраска.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, ентоні блінкен
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