16.06.2023 20:54 Рита Парфенова

Харків переобрали віце-президентом Асоціації міст-володарів Призу Європи

Місто Харків сьогодні, 16 червня, було переобране віце-президентом в Асоціації міст-володарів Призу Європи.

Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, у засіданні взяли участь представники муніципалітетів європейських міст, а також Парламентської Асамблеї Ради Європи, передає РЕДПОСТ.



Місто Харків представляла голова постійного представництва Асоціації міст-володарів Призу Європи в Україні Олександра Чихладзе.



У рамках асамблеї, у зв’язку з закінченням терміну головування, був призначений новий президент Асоціації міст-володарів Призу Європи. Ним став мер польського міста Люблін Кшиштоф Жук, який змінив на цій посаді Кшиштофа Матіящика, мера міста Ченстохова. При цьому мер Ченстохова, а також Харківський міський голова Ігор Терехов були обрані віце-президентами Асоціації міст-володарів Призу Європи.



Під час заходу представники асоціації висловили готовність надавати всебічну підтримку та допомогу українським містам.

Раніге РЕДПОСТ писав, що Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листа Харківському міському голові Ігорю Терехову зі словами подяки за участь у Саміті міст у Денвері.