16.06.2023 21:43 Рита Парфенова

Інтерактивну карту для інвесторів створюють у Харкові

Проєкт «Дашборд відновлення міста» презентувала Харківському міському голові Ігорю Терехову компанія «EPAM Ukraine».





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, метою проєкту було створення сучасного програмного забезпечення та одночасно зручного інструменту для роботи міської ради з фондами, донорами та залученими коштами.



Програмне забезпечення акумулюватиме інформацію щодо сфер та об’єктів міста, які потребують відновлення внаслідок нанесених рф пошкоджень, та обсягу необхідного фінансування для відновлення; проєктів у різних сферах життєдіяльності міста, які потребують фінансування з відповідним детальним описом; сум залучених від фондів/інвесторів коштів; результатів реалізації залучених коштів. Ознайомитися з відповідною інформацією інвестори та харків’яни зможуть на інтерактивній карті, яка відображатиме прозоре використання інвестицій.



Ігор Терехов зазначив, що запуск такої інтерактивної карти сприятиме зменшенню корупційних ризиків та стане ще одним кроком на шляху до підвищення рівня прозорості міста, що важливо для участі міжнародних донорів у майбутній відбудові.



«Я обома руками за впровадження такого проєкту, оскільки це ще один крок на шляху до підвищення прозорості. Також прошу вас обміркувати можливість обʼєднати всі наші цифрові ініціативи в одну систему, щоби вони працювали в єдиному комплексі», - зауважив Ігор Терехов.



За словами голови осередку Харківського регіону «EPAM Ukraine» Олександра Луцика, такі проєкти значним чином впливають на інвестиційну привабливість. Він зазначив, що для завершення розробки проєкту необхідно ще щонайменше три місяці.



Проєкт реалізується командою «EPAM Ukraine» на волонтерських засадах у співпраці з КУ «Офіс реформ Харкова» та Департаментом цифрової трансформації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками галузевих бізнес-спільнот Харкова.