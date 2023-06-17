17.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 червня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+22°C (відчувається як +15°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+28°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+23°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У суботу, 17 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Якщо розпочався дощ, то литиме два-три дні.

Північно-західний вітер обіцяє негоду.

Веселка на сході — на хорошу погоду, на заході — на дощ.

Слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ.