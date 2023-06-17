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17.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 червня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+22°C (відчувається як +15°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+28°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+23°C (відчувається як +23°C). Вітер  північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У суботу, 17 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Якщо розпочався дощ, то литиме два-три дні.
Північно-західний вітер обіцяє негоду.
Веселка на сході — на хорошу погоду, на заході — на дощ.
Слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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