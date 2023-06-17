Прогноз погоди у Харкові на 17 червня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У суботу, 17 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Якщо розпочався дощ, то литиме два-три дні.
Північно-західний вітер обіцяє негоду.
Веселка на сході — на хорошу погоду, на заході — на дощ.
Слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ.
Сьогодні ніколи легко керувати емоціями – як своїми, і чужими. Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які можуть перерости на щось більше.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і посухою.
влажность:
давление:
ветер: