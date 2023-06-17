17.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні ніколи легко керувати емоціями – як своїми, і чужими. Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які можуть перерости на щось більше.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Загалом енергетика цього дня сприятлива практично для будь-яких справ та починань. Жаль тільки, що саме в Овна досягне апогею його надмірна реакція на дрібниці. Через це Овен ризикує упустити численні можливості, які щедро надає цей день, розмінявши всю свою енергію на дрібниці. Запорука успіху проста: забудьте про дрібниці, зосередьтеся на чомусь дійсно важливому.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Доля готова надати Тельцю чи не всі можливі шанси для того, щоб хоч би на сходинку піднятися у громадській ієрархії. Ні, напевно, ситуації, яку Телець не зміг би витончено розрулити, отримуючи з цього максимальну вигоду для себе. Єдине, що можна порадити Тельцю, то це не втрачати контроль над емоціями і не надто піддаватися азарту.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть з головою поринути у вирішення домашніх питань. І треба сказати, що вирішуватиметься ці питання набагато легше, ніж звичайно. Взагалі атмосфера у вашому будинку обіцяє бути досить позитивною, і причиною цього буде ваша здатність залагоджувати непорозуміння та конфлікти ще на ранніх стадіях. Якщо ж у відносинах із близькими у Близнюків накопичилися якісь проблеми, чудовий день для того, щоб поговорити до душі та все виправити.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку захочеться бути повноправним господарем не лише свого життя, а й своїх думок та планів. У цей день йому марно давати (а тим більше нав'язувати) якісь поради – Рак все одно зробить по-своєму. Сам же Рак при цьому може бути на диво щедрий на поради іншим. Що ж, можливо, серед цих порад виявляться й цінні. У будь-якому разі, на конфлікт Рак не налаштований і будь-які розбіжності готові спокійно пережити.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У всьому, що стосується грошей та почуттів, Лев буде господарем становища. Достатньо зберігати внутрішню рівновагу (а зірки якраз до цього й схиляють), і справи у Лева у цей день складатимуться дуже позитивно. Можна навіть поговорити з начальником про черговий додаток до зарплати – головне, щоб аргументи при цьому були переконливими і не надто емоційними.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва легко може опинитися у центрі загальної уваги. І що цінно, увага це буде дуже позитивна. Діви, доля дає вам ідеальні шанси для того, щоб реалізувати свої найдальші плани і мрії! Іншими словами, зараз саме час брати бика за роги. Ну а через брак бика цілком підійдуть оточуючі, яких Діва здатна легко схилити на свій бік.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Хтось неодмінно спробує маніпулювати Терезами. При цьому зроблено це буде дуже витончено - Терези можуть навіть не помітити, як виявляться під впливом якогось вмілого ляльковода. Якщо ви не хочете весь день протанцювати під чужу дудку, вам не завадить більш критично ставитися до слів оточуючих і в розмові з ними частіше вживати слово «ні».

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Весь день Скорпіонові чогось не вистачатиме. І начебто день буде як день, і справи як справи, а в душі хочеться чогось незвичайного, екстраординарного. Навколишня дійсність подібного шансу не надасть, тому Скорпіону залишиться сподіватися в цьому питанні тільки на себе. Цілком можна самотужки затіяти щось екстравагантне. Але тільки в міру! Перебір не вітається.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю неодмінно захочеться зробити щось потрібне та корисне. Більше того, захочеться настільки, що він не зможе утриматись від спокуси підключити до цього оточуючих, насамперед своїх домашніх. Найпростішим рішенням буде затіяти вдома перестановку меблів або прибирання, де кожному знайдеться свій фронт робіт. Саме подібні ініціативи Стрільця можуть бути сприйняті якщо і не з розумінням, то хоч би без зайвого ремствування.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Справи у Козерога обіцяють складатися легко та без зайвих потрясінь. Цього дня ваша самоорганізація може здивувати не лише оточуючих, а й вас. До того ж у Козерога прокинеться здатність знаходити щось цікаве в звичайнісіньких заняттях. Це чудовий день для того, щоб довести до реалізації якщо і не всі, то хоча б деякі їхні плани!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може наочно переконатися, що життя – це не гра в солдатики, і оточуючі аж ніяк не налаштовані виконувати роль слухняних ляльок у його задумах. Якщо до середини дня бажання командувати та маніпулювати людьми у Водолія не пропаде, то найрозумнішим рішенням буде застосувати його в якійсь комп'ютерній іграшці. Реалізувати свої командирські нахили іншим способом шансів замало.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День обіцяє щедро наповнити Риб позитивною, творчою енергією! Їхні почуття і думки нарешті прийдуть у гармонійну рівновагу. У цей день Риби навряд чи згадають, що таке нудьга, а будь-які ухвалені ними рішення відрізнятимуться мудрістю та виваженістю. Риби здатні переконливо і красиво обгрунтувати будь-яку свою думку, чи то ідея купити щось незвичайне чи пропозицію підвищити їм зарплату.