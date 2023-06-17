17.06.2023 07:30 Рита Парфенова

17 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і посухою.

Дата для свята була обрана у зв'язку з роковинами з дня ухвалення Конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо боротьби з опустелюванням 17 червня 1994 року.



Посухи, що посилюються деградацією земель та зміною клімату, стають дедалі частішими та сильнішими, на 29% більше, ніж у 2000 році, і щороку від них страждають 55 мільйонів осіб. До 2050 посухи можуть торкнутися приблизно три чверті населення світу. Це глобальна та актуальна проблема.



Тема Дня 2022 року «Її земля, її права» наголошує, що інвестиції в рівний доступ жінок до землі та пов'язаних з нею активів – це прямі інвестиції у їхнє майбутнє та майбутнє людства. Настав час для того, щоб жінки та дівчатка були в авангарді глобальних зусиль щодо відновлення земель та підвищення стійкості до посухи.

Традиції дня

У народі цей день називали «навозником», бо якраз починали удобрювати незасіяні поля. Вважалося: якщо підгодувати землю у цей день, то наступного року можна буде зібрати багатий врожай.



З Митрофана починали або продовжували сіяти льон та гречку.

Що не можна робити 17 червня

Цей день радять провести у спокої без сварок та конфліктів.



Також варто утриматися від тяжкої фізичної роботи.

Також цього дня

1579 року англійський пірат Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням («Новий альбіон»).



1818 – народився Шарль Гуно, французький композитор.



1885 – до Нью-Йорка прибув дар французького народу Сполученим Штатам – статуя Свободи.



1935 – створено американську кінокомпанію «Парамаунт пікчерз».



1939 – у Франції востаннє застосовано гільйотину (страчують убивцю Ежена Вейдмана).



1939 – народився Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.



1950 – хірург Чикаго Річард Лоулер за 45 хвилин виконав першу операцію з пересадки нирки людині.



1963 – народився Грег Кіннер, американський актор («Краще не буває», «Вам листа», «Маленька міс Щастя», «Ми були солдатами»).



1969 – на підмостках Бродвею відбулася прем'єра мюзиклу «О! Калькутта! – першої постановки, у якій на сцені грали голі актори.



1970 - Едвін Ленд запатентував камеру "Polaroid".



1972 – американська поліція провела арешт п'яти зловмисників, які встановлювали пристрої, що підслуховують, у штабі Демократичної партії в готельному комплексі «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, який вибухнув услід, поклав край кар'єрі Річарда Ніксона.



1984 – померла Клавдія Шульженко, відома співачка, уродженка Харкова.



1985 – з'явилася кабельна телемережа Discovery.



1990 – у Києві створено Спілку «Чорнобиль».



2008 – організація Mozilla Foundation влаштувала так званий Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановлення нового рекорду Гінеса для програми, яка була завантажена найбільшу кількість разів через Інтернет протягом доби. Як програму виступав браузер Mozilla Firefox 3.



2022 – Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Іменини відзначають:

Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Мефодій, Назар, Петро, Софія.