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13.06.2023  16:31   Рита Парфенова

Харків'янка вербувала одеситок для сексуальних послуг за кордоном (фото)

Одеські правоохоронці викрили та припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Організаторою злочинного бізнесу виявилася 23-річна уродженка Харківщини. Вону шукала Одесі привабливих жінок, які перебували у тяжкому матеріальному становищі та бажали легкого заробітку. Зловмисниця переконувала дівчат у вигідності «роботи», обіцяючи захмарні заробітки. За якісне виконання своєї роботи вербувальниця гарантувала їм заробіток від 500 до 1000 євро за ніч та «ввічливих» клієнтів. Після отримання позитивного рішення від дівчат, фігурантка організовувала їх трансфер до Литовської Республіки з метою сексуальної експлуатації.

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Жертв торгівлі намагались вивезти з України рейсовим автобусом. Правоохоронці затримали їх на Київському шосе, а вербувальницю – за місцем її мешкання.

Під час санкціонованого обшуку у фігурантки справи вилучили мобільні телефони з листуванням із жертвами та інші докази протиправної діяльності.

Організаторці торгівлі людьми повідомлено про підозру за ч.2 ст. 149 КК України. Максимальний термін покарання за подібні злочини – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чотири жінки влаштували будинок розпусти (фото).

Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  торгівля людбми, харків
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