13.06.2023 16:55 Рита Парфенова

Військовим у Харкові надають пільгові умови для отримання житлового кредиту

Харківська міська рада затвердила безвідсоткові кредити на житло для військовослужбовців.



Фото з відкритих джерел

Міська рада Харкова сьогодні, 13 червня, на своїй позачерговій сесії прийняла важливе рішення, що стосується військовослужбовців. Згідно з внесеними змінами до Міської цільової програми будівництва та придбання доступного житла на період з 2021 по 2030 рік, вони тепер матимуть можливість отримати безвідсотковий кредит на житло. Про це повідомляє РЕДПОСТ.



Депутати підтримали новий напрямок, який передбачає надання безвідсоткових пільгових кредитів тривалістю до 15 років учасникам бойових дій, що брали участь у заходах, спрямованих на забезпечення оборони України, захист безпеки населення та інтересів держави під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. Ця підтримка стосується осіб, які перебувають на обліку у місті Харкові і потребують поліпшення житлових умов.



Крім того, були внесені зміни до програми, що дозволяють сім'ям загиблих військових залишатися в черзі на отримання бюджетної підтримки або пільгового кредиту зі збереженням їх пріоритетності в реєстрі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внесені зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.