13.06.2023 15:16 Рита Парфенова

Влада Харкова виділила додаткові гроші на ремонт укриттів та безкоштовний проїзд у транспорті

Внесені зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.



Фото з відкритих джерел

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, відповідне рішення приянйте на позачергової сесії міської ради 13 червня.



Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, зміни обумовлені необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації, яким передбачена субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 3,1 млн грн.



За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень збільшені видатки на проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів у закладах освіти на 47 млн грн, безперебійне функціонування комунальних підприємств, які забезпечують безкоштовний проїзд у пасажирському транспорті, - на 38,1 млн грн, ліквідацію аварії на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна - на 39,1 млн грн.



Також на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 115,2 млн грн.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували низку вулиць та парк.