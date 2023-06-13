    
Главная Новини Харкова Влада Влада Харкова виділила додаткові гроші на ремонт укриттів та безкоштовний проїзд у транспорті
13.06.2023  15:16   Рита Парфенова

Влада Харкова виділила додаткові гроші на ремонт укриттів та безкоштовний проїзд у транспорті

Внесені зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.


Фото з відкритих джерел

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, відповідне рішення приянйте на позачергової сесії міської ради 13 червня.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, зміни обумовлені необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації, яким передбачена субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 3,1 млн грн.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень збільшені видатки на проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів у закладах освіти на 47 млн грн, безперебійне функціонування комунальних підприємств, які забезпечують безкоштовний проїзд у пасажирському транспорті, - на 38,1 млн грн, ліквідацію аварії на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна - на 39,1 млн грн.

Також на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 115,2 млн грн.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували низку вулиць та парк.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, бюджет, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.02 Влада У Харкові перейменували 18 вулиць: нові назви 28.02 Влада У Харкові з’явиться ліцей імені Данила Дідіка 28.02 Влада Міськрада закликала заборонити участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 