У Харкові перейменували низку вулиць та парк

Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.
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День схиляє до моралізму та непереборного бажання докопатися до істини – якщо піти на поводу у цього вибухонебезпечного поєднання, можна зіпсувати собі кар'єру чи особисте життя.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
13 червня щороку відзначають День швейної машинки.
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