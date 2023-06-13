13.06.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові перейменували низку вулиць та парк

Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

«Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди.

Харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

Крім цього, замість парку Горького, тепер ми маємо Центральний парк культури і відпочинку. Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян.

Всі «топонімічні» рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно.

Подальша робота у цьому напрямку й надалі триває»,- повідомив Ігор Терехов.